بالأسماء.. حركة واسعة في سلك الجمارك

أقر اليوم الإثنين المدير العام للجمارك باحميد فاروق تعيينات جديدة عبر مختلف ولايات الوطن حيث شملت مختلف المناصب.

وقد تحصلت النهار على القائمة الاسمية لهذه التعيينات حسب المناصب وهي كتـالي:

إبراهيم محمد بصفته مدير المفتشية الفرعية للغزاوات

بركسي محمد الأمين بصفته نائب مدير إدارة الوسائل بالمديرية الجهوية للجزائر العاصمة

بلحتري نبيل بصفته مدير المفتشية الفرعية لسكيكدة

بلقندوز هواري بصفته مدير المفتشية الفرعية لولاية بومرداس

بن جلول بدر الدين بصفته مدير المفتشية الفرعية لطارف

بن لحسن نور الدين بصفته نائب مدير إدارة الوسائل بالمديرية الجهوية لعنابة

بنزادي نور الدين بصفته مدير المفتشية الفرعية لسوق اهراس

بوحفص عادل بصفته مدير المفتشية الفرعية لسطيف

تبيب مولدي بصفته مدير المصلحة الجهوية للتحكم البعدي بقسنطينة

حيمور حسان بصفته مدير المفتشية الفرعية لحاسي مسعود

خياري سفيان بصفته نائب مدير الدعاوي و التغطية القضائية بالمديرية الجهوية لسطيف

درقله عبلة بصفتها نائب مدير الدعاوي و التغطية القضائية بالمديرية الجهوية لقسنطينة

رحيمي عمار بصفته مدير المصلحة الجهوية للتحكم البعدي بالبليدة

زغدود حمزة بصفته مدير المفتشية الفرعية برج بوعريريج

شني مراد بصفته مدير المفتشية الفرعية لبسكرة

عبد العزيز محمد الأمين بصفته مدير المفتشية الفرعية لباتنة

عويس محند بصفته مدير المفتشية الفرعية لتيزي وزو

إبراهيم بن سالم بصفته مدير المفتشية الفرعية لتيبازة

فوداد يزيد بصفته مدير المفتشية الفرعية لبليدة

قرزو طاهر بصفته مدير المفتشية الفرعية لبجاية

قصوري فاروق نور الدين بصفته مدير المفتشية الفرعية للجزائر العاصمة

محزم عبد الفاتح بصفته مدير المفتشية الفرعية لقسنطينة

محنانة جمال الدين بصفته نائب مدير إدارة الوسائل بالمديرية الجهوية لسطيف

معوج عبد الحميد بصفته مدير المفتشية الفرعية لتلمسان