بالأسماء.. قائمة الوزراء الذين جُددت فيهم الثقة بالحكومة مع تغيير حقائبهم

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، تعديلا حكوميا.

وحسب ما صرح به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، فقد تضمن التعديل الحكومي الجديد تجديد الثقة في عدة وزراء مع تغيير حقائبهم.

ويتعلق الأمر بابراهيم مراد الذي عين وزيرا للدولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، بعدما كان يشغل منصب وزيرا للداخلية والجماعات المحلية .

كما شمل التعديل أيضا تعيين محمد عرقاب وزيرا للدولة، وزيراً للمحروقات والمناجم، بعدما كان يشغل منصب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة .

بالإضافة إلى تعيين سعيد سعيود الذي كان يشغل منصب وزيرا للنقل، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وتم أيضا تعيين ياسين المهدي وليد، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بعدما كان يشغل منصب وزير التكوين والتعليم المهنيين.

وتضمن التعديل الحكومي أيضا تعيين وزير الصحة عبد الحق سايحي، في منصب ​وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما تم تعيين نجيبة جيلالي ​وزيرة للعلاقات مع البرلمان، بعدما كانت تشغل منصب​ وزيرة للبيئة وجودة الحياة.