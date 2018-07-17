بالأسماء.. هؤلاء النوّاب العامّون الذين شملتهم حركة القضاء

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الحركة مسّت نواب عامون على مستوى مجالس القضاء كما يلي :

بن خلفة إسماعيل وكيل جمهورية لدى محكمة بشار يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار.

بلعيدي احمد نائب عام مساعد اول لدى مجلس قضاء جيجل يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تبسة.

نافع الطيب نائب عام مساعد أول بمجلس قضاء عين تيموشنت يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس.

طاشوش عبد القادر نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء وهران يعين نائبا عاما بمجلس قضاء ورقلة.

موسى الاخضر نائبا عاما لدى مجلس قضاء ادرار يعين ناسبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة.

ناصف الحسين نائب عام مجلس قضاء عين الدفلى يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.

عوادي لخضر نائب عام لدى مجلس قضاء عين تيمو شنت يعين نائبا عامتا لدى مجلس قضاء عين الدفلى.

موصرف حفصة نور الدين رئيس غرفة بمجلس قضاء وهران يعين نائبا عاما بمجلس قضاء عين تيموشنت.