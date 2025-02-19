بالأسماء.. هؤلاء هم الأمناء العامّون الجُدد للولايات

أقرّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حركةً في سلك الأمناء العامين بالولايات.

وشملت الحركة ترقية 14 إطاراً بصفتهم أمناء عامين للولايات. ويتعلق الأمر بـ:

1- رشيد شريد بولاية أدرار.

2- ناصر زوقاري بولاية بسكرة.

3- مراد رحموني بولاية البليدة.

4- فاتح حليلو بولاية جيجل.

5- عبد الحكيم فقراوي بولاية عنابة.

6- محمد بن بخمة بولاية قالمة.

7- فتحي ليله بولاية المسيلة.

8- أكلي وعلي بولاية البيض.

9- محمد مصار بولاية برج بوعريريج.

10- عبد الحميد هباز بولاية تيسمسيلت.

11- الزهرة بوصبع بولاية عين تموشنت.

12- مسعود سليماني بولاية بني عباس.

13- هشام ماحي بولاية تقرت.

14- بلقاسم بودية بولاية جانت.

كما شملت الحركة أيضاً “تحويل أربعة (4) أمناء عامين نحو ولايات أخرى، ويتعلق الأمر بـ:

1- عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة.

2- ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف.

3- قاسي عمران إلى ولاية تندوف.

4- عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة.

كما تضمّنت الحركة إنهاء مهام ستة (6) أمناء عامين بالولايات، ويتعلق الأمر بــ:

1- محمد قورة سعيدة، لإحالته على التقاعد.

2- الحاج ختال المسيلة.

3- التونسي بوذن الطارف.

4- خيرة تلي البيض.

5- رابح علي خنشلة.

6- نور الدين سعيداني بني عباس، لإحالته على التقاعد.