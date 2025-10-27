إعــــلانات
بالأسماء.. هذه قائمة الولاة المحوّلين

بقلم خالد زوبيري
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور.

وحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية، فقد تضمنت الحركة الجزئية تحويل 9 ولاة.

ويتعلق الأمر بكل من السيدة والسادة الآتية أسماؤهم:

-فضيل دويفي من ولاية الأغواط إلى أدرار
-محمد بن مالك من ولاية باتنة إلى الأغواط
-عقون حورية من ولاية قالمة إلى البويرة
-شيباني سمير من ولاية وهران إلى قالمة
-علي مولاي من ولاية تيبازة إلى بني عباس
-عبد الكريم لعموري من ولاية البويرة إلى عنابة
-إبراهيم أوشان من ولاية البليدة إلى وهران
-فيصل عمروش من ولاية إن قزام إلى ميلة
-جمال حسحاس من ولاية بني عباس إلى البليدة

