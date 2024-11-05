بالأسماء.. هذه قائمة الولاة المحوّلين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تضمنت الحركة الجزئية تحويل 10 ولاة.

ويتعلق بكل من السيدات والسادةالآتية أسماؤهم:

-علي بوقرة من ولاية تيارت إلى ولاية أدرار.

-بن عبد الله شايب الدور من ولاية جانت إلى ولاية أم البواقي.

-أحمد بلحداد من ولاية إليزي إلى ولاية تبسة.

-سعيد خليل من ولاية تبسة إلى ولاية تيارت.

-أبوبكر الصديق بوستة من ولاية تيبازة إلى ولاية تيزي وزو.

-جهيد موس من ولاية المدية إلى ولاية الجلفة.

-سعيد أخروف من ولاية الوادي إلى ولاية سكيكدة.

-جيلالي دومي من ولاية تيزي وزو إلى ولاية المدية.

-العربي بهلول من ولاية أدرار إلى ولاية الوادي.

-أمحمد مومن من ولاية عين تموشنت إلى ولاية جانت.