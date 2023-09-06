بالأسماء.. هذه قائمة الولاة والولاة المنتدبين الجدد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد تم تعيين 12 واليا جديدا، و7 ولاة منتدبين جدد.

وجاءت القائمة كالتالي:

أـ الولاة:

1ـ أوشان إبراهيم، واليا لولاية البليدة.

2ـ مصطفى ليماني، واليا لولاية سطيف.

3ـ طيار نجم الدين واليا لولاية المسيلة.

4ـ بلعريبي نورالدين واليا لولاية البيّض.

5ـ نعامة فوزية واليا لولاية بومرداس.

6ـ مزيان محمد، واليا لولاية الطارف.

7ـ دحو مصطفى، واليا لولاية تندوف.

8ـ بوزايد فتحي، واليا لولاية تيسمسيلت.

9ـ سونة بن عمر، واليا لولاية تيميمون.

10ـ دحيمي عبد الرحمن، واليا لولاية برج باجي مختار.

11ـ حصحاص جمال الدين، واليا لولاية بني عباس.

12ـ بن جيمة عبد القادر، واليا لولاية إن صالح.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ نسيب نجية، واليا منتدبا لحسين داي.

2ـ يحمي جيلالي، واليا منتدبا لرويبة.

3ـ بن يوسف أحمد، واليا منتدبا لباب الواد.

4ـ رفسة نورالدين، واليا منتدبا للدار البيضاء.

5ـ بطيوي عبد الكريم، واليا منتدبا لبوزريعة.

6ـ رحماني عبد الرحمن، واليا منتدبا لبئر مراد رايس

7ـ عصماني نصر الدين واليا منتدبا للدبداب.