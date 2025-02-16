بالأسماء.. هذه هي الجامعات المعنية بالجيل الرابع

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القائمة الإسمية للجامعات التي صنِفت في خانة الجيل الرابع.

وجاء الإفراح من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة ومرافقة مؤسسات التعليم العالي، التي تعمل في الوقت الحالي. على الارتقاء بالجامعات الجزائرية إلى مستويات عليا ومتقدمة في التعليم والبحث والتكنولوجيا والابتكار.

وتصنف جامعة من الجيل الرابع، كجامعة متكاملة في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار والمقاولاتية. وتعتبر جامعة متفتحة على مجال التعاون في مشاريع البحث الدولية، وتواكب متطلبات المجتمع ورهاناته الاقتصادية والثقافية.

كما تهدف جامعة الجيل الرابع، إلى مرافقة الطالب للارتقاء بمستواه حتى يزدهر بالرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويكون قادرا على إنشاء مؤسسات ناشئة تساعد على خلق الثروة بما يقدم من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وحسب بيان للجنة، تتمثل الجامعات المرشحة للجيل الرابع “4.0” في كل من جامعة سطيف 1، وجامعة المسيلة، وجامعة قسنطينة 1. وجامعة عنابة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة، وجامعة الوادي، وجامعة الجزائر 1، والمدرسة العليا للإعلام الآلي بجاية، وجامعة هواري بومدين باب الزوار

وكذا جامعة البليدة 1، والمدرسة العليا للإعلام الآلي الجزائر، وجامعة الجزائر 3، والمدرسة الوطنية العليا الرياضيات _القطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي_القطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن، وجامعة بجاية .

وجامعة العلوم والتكنولوجيا - وهران، وجامعة سعيدة، وجامعة تلمسان، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران، والمدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس. وجامعة سيدي بلعباس، وجامعة وهران، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر، والمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.