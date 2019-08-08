بالأسماء.. هذه هي قائمة رؤساء المجالس القضائية الجدد

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، حركة تغييرات شملت رؤساء المجلس القضائية والنواب العامين.

وشملت الحركة تعيين فريدة بن يحيى زوجة بوعروج رئيسة لمجلس الدولة، فيما جرى تعيين بن سديرة محمد رئيسا لمجلس قضاء بسكرة، العقون ابراهيم رئيسا لمجلس قضاء البويرة، بخوش مالك رئيسا لمجلس قضاء تبسة، بوخرسة يوسف رئيسا لمجلس قضاء تلمسان.

وبمجلس قضاء تيارت، تم تعيين علان رشيد رئيسا للمجلس، فيما تم تعيين قاري اسماعيل رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو، وبن عبد الرحمن يوسف رئيسا لمجلس قضاء الجلفة، وقروابي محمد رئيسا لمجلس قضاء سطيف.

وبسعيدة، جرى تعيين بوقروح عبد الحق رئيسا لمجلس القضاء، أما بولاية سكيكدة فقد تم تعيين حمدي باشا عمر رئيسا لمجلس القضاء.

كما قرر بن صالح تعيين بن شهيدة عز الدين رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس، وفيلالي بن سكران رئيسا لمجلس قضاء عنابة، وشرقي عبد القادر رئيسا لمجلس قضاء المدية، ومعروف الطيب رئيسا لمجلس قضاء مستغانم، وأحمد منصور رئيسا لمجلس قضاء المسيلة، ومنصور عبد القادر رئيسا لمجلس قضاء معسكر، رقاد محمد رئيسا لمجلس قضاء ورقلة، وعنتر منور رئيسا لمجلس قضاء وهران، ولعلاوي مفتاح رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج.

وببومرداس، تم تعيين شلبي منصق رئيسا لمجلس القضاء، أما بولاية تيسمسيلت، فقد تم تعيين لطروش شرقي رئيسا لمجلس القضاء .

كما تقرر تعيين بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء تيبازة، وحسين رابح رئيسا لمجلس قضاء ميلة، وبعلي محمد رئيسا لمجلس قضاء غرادية.