بالأسماء والمراكز.. بلماضي يكشف أوراق مدرب بوركينافاسو قبل يوم من مواجهته

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها المدرب البوركينابي كامو مالو في مباراة الغد.

ونشط جمال بلماضي ندوة صحفية للحديث عن مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال: “لا يمكنني أن أكشف عن التشكيلة التي سنشركها في مباراة الغد، المدرب مالو يستمع للندوة الصحفية الآن”. “لكن يمكنني أن أكشف لكم عن التشكيلة التي سيشركها المنتخب البوركينابي يوم غد، حيث سيدخل كل من كوفي في حراسة المرمى، وهو الذي غاب عن مباراة النيجر لأنهم قالو أنه مصاب وهذا غير صحيح، بالإضافة إلى كبوري كمدافع أيمن، دايو، أبسوبا ياغو على اليسار، في وسط الميدان غيرا، دابو، سونغاري، على اليمين لديه الخيار بين سانوغو وبيالا، وعلى اليسار سيكون بوندي، وفي الهجوم لا نعرف من سيلعب”.

وأكد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، في تصريح آخر، عدم اهتمامه بتصريحات مدرب منتخب بوركينا فاسو، معتبرا إياها مجرد حرب نفسية.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “لا تهمني تصريحات مدرب منتخب بوركينا فاسو، هو يملك الحرية في قول ما يريده”.

وأضاف الناخب الوطني: “بالنسبة لي مثل هذه التصريحات لا تهمني، هذه مجرد حرب نفسية قبل الأهم سيكون فوق المستطيل الأخضر”.

وتابع جمال بلماضي: “والرد الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو “الهدرة بعد المباراة”.

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