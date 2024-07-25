بالأسماء.. هؤلاء رفضت ملفات ترشحهم للرئاسيات

تم اليوم الخميس، الإعلان عن ملفات المترشحين الذين رفضت ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 7 سبتمبر 2024.

وجاء ذلك في ندوة صحفية نشطها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن خلالها عن قبول 3 ملفات ورفض 13 ملفا آخر.

وأوضح شرفي أن المترشحين الـ 13 تم رفض ترشحهم لأن ملفاتهم لم تستوفي الشروط المنصوص عليها قانونيا.

هذه قائمة أسماء الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر الذين رفضت ملفاتهم:

وبخصوص الراغبين الذين تم رفض ملفات ترشحهم، فإن الأمر يتعلق بكل من بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح)، طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري)، أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).

كما تم رفض أيضا ملفات كل من شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد و زبيدة عسول و سعيدة نغزة.

يذكر أنه يحق للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.