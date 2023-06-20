قناة النهار بالألوان الزيتية..هكذا يبدع نبيل رحمون في نقل رسومات واقعية بقلم قناة النهار نشر في 20 جوان 2023 - 12:44 فن شارك غرِّد أرسل 17 0 بالألوان الزيتية..هكذا يبدع نبيل رحمون في نقل رسومات واقعية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Qpdvb اقرأ أيضا بوتين يسأل رئيس الجمهورية حول فكرة إنشاء عملة موحّدة للعالم العربي ..هكدا ردّ عليه قناة النهار 16 جوان رامي: لا تحتاج دخول دورات تكوينية لتعلم التجارة الإلكترونية كل شيء موجود في اليوتيوب قناة النهار 31 ماي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قناة النهار 15 جوان هند شعواو تروي قصتها الشيقة مع البكالوريا وكيف تحصلت عليه وهي تعمل في محل لبيع الحلويات قناة النهار 14 جوان صريح جدا: هل يطّلع الجزائريون على القيمة الغذائية للأطعمة قبل إستهلاكها .. قناة النهار 15 جوان الرئيس تبون: قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار قناة النهار 14 جوان تيسمسيلت : عائلة الطفلة فراح تناشد المحسنين مساعدتها للعلاج خارج الوطن قناة النهار 18 جوان رئيس الجمهورية :" صون إستقلالنا يأتي بمساعدة قوية لروسيا في تسلـ ـيحنا" قناة النهار 15 جوان درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 15 جوان شاهد كيف علق جمال بلماضي بتأثر على وفاة المناصر الوفي للخضر "كادي" قناة النهار 17 جوان