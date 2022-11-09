بالإحصائيات..بن ناصر يحقق رقما قياسيا مع الميلان هذا الموسم

كشف موقع “Sofascore” المتخصص في تقييم مردود اللاعبين، عن إحصائية جيدة حققها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع فريقه الميلان.

وحسب تغريدة “Sofascore”، عبر تويتر، أمس الثلاثاء، بعد نهاية لقاء ميلان ضد كريمونيسي، برسم الجولة 14 من الكالتشيو الإيطالي.

فإن لاعب الخضر بن ناصر، بمنحه 3 تمريرات مفتاحية في لقاء أمس، فقد يكون قد وصل لرصيد 30 تمريرة مفتاحية في 14 لقاءً فقط في الدوري هذا الموسم.

وأضاف الموقع المتخصص، أن هذا هو أعلى رقم لبن ناصر في موسم واحد في الكالتشيو بقميص نادي اي سي ميلان.