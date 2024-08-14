بالإضافة إلى شاطئ اصطناعي.. هذه المرافق الجديدة التي سيحتضنها بمنتزه الصابلات

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد، إلى منتزه الصابلات لمعاينة أشغال تهيئة المنطقة المركزية. والتي ستعرف إدراج مرافق ترفيهية ورياضية (ملاعب كرة السلة، ملاعب مشتركة، ملعب كرة الحديدية،…إلخ ). ألعاب للأطفال، مطاعم، مراحيض، مواقف للسيارات. تكملة لما تم إنجازه بالمنتزه على طول 4.5 كم، و 80 هكتارا نحو البحر.

وأبدى الوالي عدم رضاه على جودة الأشغال ووتيرة العمل. حيث أسدى تعليمات جد صارمة جاءت على النحو الآتي:

-تسريع إجراءات منح المطاعم واستغلالها مع الزامية احترام البنود التعاقدية، بغية ضمان جودة في تقديم الخدمات لمرتفقيها.

-ضرورة احترام المعايير والجودة من قبل المتعاقدين.

-التركيز على إدراج مساحات خضراء للعائلات، وتنويع عمليات غرس الأشجار والنباتات التزيينية.

-الحرص على تشغيل الإنارة بكافة المنتزه.

أما فيما يخص الشاطئ الاصطناعي الجديد بذات المنطقة، أكد الوالي على ضرورة تنظيفه، وتسريع أشغال التهيئة، في انتظار فتحه.

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يحتضن منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة … فعاليات الصالون الدولي للصناعة والسياحة، الذي تنظمه مؤسسة سوق الفلاح الجديد، بالتنسيق مع ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر “OPLA”، وغرفة الصناعات التقليدية والحرف للجزائر.

وحسب ولاية الجزائر فأن الصالون انطلق 30 أوت وسيستمر إلى غاية 09 سبتمبر 2023، بمشاركة حرفيين ومؤسسات صناعية محلية ودولية.