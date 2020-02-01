بالبكاء والتكريمات… هكذا ودع ائمة وأعيان وسكان غرداية الوالي المشري

في منظر جد مؤثر.. بالدموع والبكاء ودع أئمة وأعيان وفعاليات المجتمع المدني في غرداية، الوالي عز الدين المشري في حفل تسليم المهام.

وأثارت الكلمة المطولة للوالي عز الدين المشري التي ألقاها خلال مراسيم تسليم المهام، مشاعر الجميع خاصة وأنه استعرض كل المجهودات التى بذلها منذ تعيينه على رأس الولاية.

وخاصة ما تعلق في استتباب الأمن واصلاح ذات البين بين متساكني الولاية، ونبذ التعصب، إلى جانب تفعيل دور الأئمة و رجال الدين والخيرين بالمنطقة.

ناهيك عن النشاط التنموي المتميز في المجال الصحي والفلاحي والتهيئة إضافة إلى التكفل بالحالات الهشة.

كما تم تكريمه من طرف أئمة وأعيان وجمعيات المجتمع المدني بالولاية، بعد انتهاء الحفل الذي تم خلاله اعلان تسليم واستلام المهام بين كل من الوالي عز الدين المشري و الوالي المعين عمراني بوعلام.

إلى جانب استلام وتسليم المهام بين الوالي المنتدب للمنيعة دحماني أحمد و الوالي المنتدب المعين حديثا عيسي عيسات .