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بالتزامن مع الأمطار.. خرجة ميدانية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى

بقلم نادية بن طاهر
بالتزامن مع الأمطار.. خرجة ميدانية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى
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قام متطوعون من الهلال الأحمر الجزائري، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، بخرجة ميدانية في ولاية البليدة للتكفل بالأشخاص بدون مأوى.

وحسب ما نشره الهلال الأحمر، شارك متطوعون للهلال الأحمر، بالتنسيق في هذه الحملة. مع الدرك الوطني، والشرطة، والحماية المدنية ومديرية النشاط الإجتماعي.

وقام الجميع، بخرجة ميدانية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى، حيث تم نقل البعض منهم إلى مركز الإواء، حسب ذات المصدر.

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