بالتعاون بين وزارتي الصناعة والبيئة.. محطة مبتكرة محليا لمعالجة المياه الملوثة الصناعية

نظّمت وزارة الصناعة بالشراكة مع وزارة البيئة وجودة الحياة، اليوم الأحد، لقاءً تقنيًا استعرضت من خلاله محطة مبتكرة محليا لمعالجة المياه الملوثة الصناعية. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وترقية الابتكار.

وترأس اللقاء، بتكليف من وزير الصناعة يحيى بشير، رئيس الديوان، رفقة المدير العام لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي. و المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة ممثلا عن وزارة البيئة وجودة الحياة. وجمع اللقاء مشاركة ممثلين عن المؤسسات الصناعية والوحدات الإنتاجية المتواجدة بكل من العاصمة والبليدة وتيبازة. في خطوة تهدف إلى التعريف بحل صناعي مبتكر وتشجيع تعميم استخدامه.

كما تعتبر المحطة إبتكار وطني واعد باعتبارها محطة صناعية متكاملة لمعالجة المياه الملوثة، طوّرها مهندسو مؤسسة الصيانة للشرق (SME)، التابعة للمجمع الصناعي العمومي لإسمنت الجزائر GICA. بالشراكة مع مؤسسة ناشئة للبروفيسور الجزائري عادل دقداق، صاحب التقنية والحاصلة على براءة اختراع دولية، صديقة للبيئة وفعالة من حيث الأداء والمردودية.

وقد أثبتت التجارب الأولية للمحطة، خاصة على مستوى وادي الحراش، نجاعة هذه التقنية في معالجة المياه الصناعية. وذلك استنادا إلى نتائج تحاليل مخبرية متخصصة. حيث يهدف هذا الابتكار إلى معالجة تدفقات المياه الصناعية الملوثة، الحد من التلوث على مستوى وادي الحراش ومزفران وبحيرة الرغاية. دعم إعادة استخدام المياه المعالجة في الري والصناعة، ومرافقة المؤسسات الصناعية في الإمتثال للمعايير البيئية وتحسين جودة المحيط.

يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مسعى وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة وجودة الحياة، لتعميم هذا الحل المبتكر على المؤسسات الصناعية. مع برمجة لقاءات تقنية لاحقة تضم مختلف الفاعلين، وصولاً إلى تعميمه على المستوى الوطني.

