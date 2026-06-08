بالتعاون مع ألمانيا.. توقيع اتفاقية لتصنيع وإنتاج علاج مبتكر للتليف الرئوي

وقّع المجمع الصناعي الصيدلاني العمومي صيدال، على اتفاقية تعاون مع الشركة الألمانية الرائدة في البحث وتطوير الأدوية الحيوية بوهر نجر إنجلهايم، وذلك بهدف توطين تصنيع وإنتاج علاج مبتكر موجه للتليف الرئوي في السوق الجزائرية.

وأشرف على مراسم التوقيع وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري. وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر، جورج فلسهايم. وقد وقع الاتفاقية. كل من المدير العام لمجمع صيدال، البروفيسور مراد بلخلفة، والمدير العام لشركة بوهر نجر. إنجلهايم المنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ديريك أوليري.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار شراكة استراتيجية بين مجمع صيدال وشركة بوهر نجر إنجلهايم. تهدف إلى دعم توطين تصنيع وإنتاج الأدوية المبتكرة ذات القيمة العلاجية العالية. بما ينسجم مع أولويات السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية الصناعة الصيدلانية، وتعزيز الانتقال نحو إنتاج علاجات مبتكرة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توطين تصنيع وإنتاج هذا العلاج المبتكر في الجزائر، من خلال منشآت مجمع صيدال. بما يعزز قدرات الإنتاج المحلى ويدعم توفر العلاجات المتقدمة بشكل مستدام. تماشيًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

ومن المقرر أن يتم الإنتاج على مستوى منشآت موقع الإنتاج الحراش المجهزة وفق أحدث المعايير والتقنيات المعتمدة. في المجال الصيدلاني، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات الدولية إلى السوق الجزائرية، وتعزيز الكفاءات الوطنية.

للإشارة فإن هذا العلاج يُعد من العلاجات المبتكرة المستخدمة في التكفل بالأمراض الرئوية الليفية. حيث يهدف إلى ابطاء تطور المرض وتحسين جودة حياة المرضى. كما يمثل خيارًا علاجيًا هاما في حالات الأمراض الرئوية المزمنة والتقدمية، لا سيما تلك التي تتسم بندرتها وتعقيدها. مما يجعله من العلاجات ذات الأولوية في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.

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