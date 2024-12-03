بالتعاون مع الاتحادية النرويجية.. “الفاف” تنظم دورة تكوينية لمدربات فئة أقل من 12 سنة

نظمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم دورة تكوينية ثانية لفائدة مدربات كرة القدم لفئة أقل من 12 سنة، بالتعاون مع الاتحاد النرويجي.

وحسب بيان نشرته “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن هذه الدورة التكوينية التي تنطلق يوم غد الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل، تندرج في إطار التعاون بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره النرويجي،

وأوضح البيان ذاته أن المدربَتَين النرويجيَّتَين، كاترين ترتينغ وكاري تورون نيلسن، وصلتا اليوم الثلاثاء إلى مدينة وهران، للإشراف على تأطير 24 متربصة. وكان في استقبالهما عضو المكتب الفدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية، رفيقة قيلاتي، فيما سيلتحق باقي أعضاء الوفد النرويجي في وقت لاحق من اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية هي الثانية من نوعها، بعد الأولى التي تم تنظيمها في شهر فيفري المنصرم بولاية بسكرة.

ويندرج هذا التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره النرويجي، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال كرة القدم النسوية