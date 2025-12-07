بالتعاون مع الجزائر ..المؤسسة الأوروبية للتدريب ETF تُصدر تقريرا جديدا

صدر تقرير دولي جديد حول التعلّم القائم على العمل في الجزائر وفقاً لمعايير الجودة. في الاتحاد الأوروبي” والذي أنجز في في إطار التعاون بين الجزائر والمؤسسة الأوروبية للتدريب ETF. وبمشاركة فعّالة من قطاعات وطنية محورية ساهمت. في تزويد الدراسة بالمعطيات والخبرات اللازمة.

وتم إعداد هذا التقرير من طرف البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي.نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون،ورئيسة اللجنة الوطنية. للانتقال إلى جامعة 4.0،وذلك بصفتها خبيراً دولياً معتمداً لدى الاتحاد الأوروبي.

وتمثلت القطاعات الوزارية المشاركة في هذا التقرير في وزارة التكوين والتعليم المهنيين

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية CGEA، إلى جانب مساهمة خبراء ومؤسسات دعم متعددة. ساندت عمليات التشخيص والتحليل وجمع البيانات.

ويعكس هذا العمل الدور الريادي للبروفيسور نوال عبد اللطيف مامي كواحدة من أبرز الكفاءات الوطنية الفاعلة على المستوى الدولي. والتي تواصل بكل ثقة أداء مهامها المتعددة في مجالات التحول الرقمي، والتعاون الأكاديمي، وضمان الجودة.