بالتعاون مع الفيفا.. الفاف تنظم دورة تكوينية لفائدة مكوّني المدربين

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الجمعة، عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة مكوّني المدربين. بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وستنطلق الدورة التكوينية غدا السبت وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة.

وحسب ما ورد في بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فإن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تحديث المعارف والأساليب التعليمية لدى مكوّني المدربين وتمكينهم من نقل خبراتهم إلى المدربين الذين لم يشاركوا في هذه الدورة. وكذلك للمتربصين الجدد الذين سينضمّون إليها لاحقا.

وأكدت “الفاف” في بيانها، أن الدورة التكوينية لصالح مكوّني المدربين، ستسمح لهم بتكوين مدربين من جميع أنحاء العالم. بتعلم محتوى موحد بطريقة تفاعلية، كما ستحسن من جودة التدريب في الجزائر.