بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم.. Ooredoo تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت Ooredoo عملية التبرع بالدم لعمالها بمقراتها في الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران.

وتتزامن هذه العملية، التي أصبحت تقليدا لدى Ooredoo منذ ما يقارب 15 سنة، مع احياء “اليوم العالمي للأمراض النادرة”. الذي يصادف اليوم الأخير من شهر فيفري من كل سنة.

كما تم إطلاق هذه العملية بالمقر الرئيسي لمؤسسة Ooredoo الكائن بأولاد فايت. بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، توافديت حورية. كما جرت عملية جمع هذه المادة الحيوية بالمقرات الثلاث للمؤسسة في كل من الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة. أين قام عمال Ooredoo بتشريف التزامهم مرة أخرى تجاه هذه القضية النبيلة، مؤكدين بذلك عن تضامنهم مع المرضى.

ولمواصلة خطواتها في مجال التحول الرقمي، قامت Ooredoo خلال هذه العملية بتخصيص منصة تسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة (Code QR) لفائدة الأشخاص المؤهلين للمتبرع بالدم.

وقال المدير العام لـ Ooredoo ، روني طعمه: ” تعد الروح التضامنية قيمة جوهرية لدى عمالنا، الذين يستجيبون، دون تردد. لنداء القلب قصد مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المادة الحيوية. تتماشى عملية التبرع بالدم هذه من قبل عمالنا، مع استراتيجيتنا فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

جدير بالذكر أن مؤسسة Ooredoo تنظّم منذ عدة سنوات، عمليات مماثلة حققت نجاحا كبيرا وتجند قوي من قبل العمال. والتي سمحت بجمع المئات من اكياس الدم، ومساعدة الاف المرضى.