بالتعاون مع وزارة الصحة.. مخابر “نوفونورديسك” تطلق القافلة المتنقلة للكشف عن السكري

نظمت اليوم الأربعاء مخابر نوفو نورديسك بالتعاون مع وزارة الصحة يوما علميا تكوينيا حول مرض السكري بمعهد امحمد بن سونة للتكوين شبه الطبي بتيارت.

وجمع هذا اللقاء التكويني العلمي الأطباء العامون من 12 ولاية غرب الوطن. كما تناول المختصون مواضيع مهمة مثل مقاومة الأنسولين، والوقاية والفحص لمضاعفات مرض السكري، وأهمية التثقيف العلاجي، والعادات الغذائية والنشاط البدني، وإدارة مرض السكري خلال شهر رمضان.

كما أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك الجزائر الإحتفال باليوم العالمي لمرض السكري يومي 18 و 19 نوفمبر 2024 تحت رعاية وزير الصحة. حيث كان موضوعها هذا العام هو: السكري: الأولوية للرفاه من أجل صحة مستدامة ” وشعار وطني “مرض السكري والرفاه”.

كما تم إطلاق العيادة المتنقلة ضمن حملة للفحص والإعلام إنطلقت يومي 18 و19 نوفمبر 2024 بالعيادة متعددة الخدمات المجاهد شرقي قدور بقصر شلالة، وتستمر من 21 إلى 24 نوفمبر 2024 بالعيادة متعددة الخدمات الشهيد بوشنافة بولاية تيارت. أين سيستفيد المواطنون من الفحوصات السريرية والبيولوجية وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي العام حول أهمية الفحص والتثقيف العلاجي، والتأكيد على العادات الغذائية المناسبة لهم. وتلتزم وزارة الصحة، بالشراكة مع شركة نوفو نورديسك الجزائر، بتوفير الموارد اللازمة لدعم المرضى وعائلاتهم في هذه المعركة ضد مرض السكري.

وقالت الدكتورة جميلة نذير مسؤولة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، على هامش اليوم التكويني الذي نظمته شركة نوفونورديسك بتيارت، أنه تم القيام بعدة أنشطة أولا حملة الفحص والتوعية لمرض السكري ومضاعفاته. وسيتم تنظيم حملة إعلامية وتوعوية من 21 إلى 24 نوفمبر بالعيادة المتنقلة. داعية إلى ضرورة اتباع النمط الغذائي الصحي وممارسة الرياضة وتجنب السمنة.

أما البروفيسور بغوس رئيس قسم أمراض السكري والغدد بالمستشفى الجامعي وهران، تحدث عن مضاعفات مرض السكري. مشيرا إلى أن مرض السكري من النوع الثاني هو جائحة حقيقية في العالم ويشهد زيادة في معدل الانتشار 14.4%. كانت أقل من 7% قبل 20 عاما.

وأكد البروفيسور، أن مرض السكري يعرض لمضاعفات خطيرة وهو السبب الرئيسي للعمى وبتر الأطراف غير المؤلمة لدى الشباب عبر أنحاء العالم وأيضا في الجزائر من غسيل الكلى لأن مرض السكري يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

بالمقابل قال البروفيسور بورحلة، طبيب القلب بالمستشفى الجامعي بارني بالجزائر العاصمة. أن الحديث عن مرض السكري ومضاعفاته على القلب والأوعية الدموية، وما له من ارتباط بارتفاع ضغط الدم ولكن أيضًا له مضاعفات على القلب والأوعية الدموية الأخرى مثل تصلب الشرايين.

وكشف الدكتور بورحلة، أن مرض السكري آفة اجتماعية عالمية لا سيما في الجزائر. يبلغ معدل الانتشار 8.8% ونحن نشهد تراجعا. مضيفا أن ¾ من مرضى السكري يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.