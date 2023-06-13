بالتعاون مع ANS اتصالات الجزائر تطلق حملة تبرع بالدم

أطلق مجمع اتصالات الجزائر بمختلف الشركات الإقتصادية التابعة له بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم، حملة للتبرع بالدم تدوم يومين.

وحسب بيان المجمع، أشرف الرئيس المدير العام خالد زرات، على اطلاق الحملة بمقر المجمع. حيث شهد اليوم الأول تجاوبا قويا من الموظفين، بهدف تلبية احتياجات المرضى الذين هم بحاجة ماسة لهذه المادة الحيوية.

وتعكس هذه المبادرة-حسب البيان- إلتزام المجمع ودوره الاجتماعي في إطار العديد من المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها المجمع والشركات التابعة له، وهذا ما يعزز التضامن والتماسك الجماعي والاجتماعي في محيط المؤسسة.