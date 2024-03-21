بالتعاون مع Med.DZ.. قناة النهار تبث مُحتوى حول مخاطر التدخين

ستقوم قناة النهار بالتعاون مع المنصة الطبية Med.DZ ببث محتوى حول مخاطر التدخين.

ويهدف هذا التعاون، لرفع مستوى الوعي بين عامة الناس حول مخاطر التدخين على صحة الناس.

ويعتبر التدخين من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي أصبحت تمثل عائق في وجه الحكومات والمنظمات الصحية ومحل نقاش الباحثين نتيجة للآثار الاقتصادية والصحية الناجمة عنها.

وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن التدخين من المسببات الأولى للموت في العالم حيث يقتل أكثر من 6 ملاين شخص سنويا.

أما في الجزائر، فتضاعف معدل المدخنين بثلاث مرات، خلال 30 سنة الأخيرة مما يتسبب في وفاة 45 شخص يوميا.