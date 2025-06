بالتفاصيل.. أولمبيك مارسيليا يتراجع عن ضم بن ناصر نهائيًا من ميلان

كشف الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا قررت عدم تفعيل خيار شراء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من نادي ميلان.

رغم وجود بند يسمح بذلك مقابل 12 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات.

وبحسب ما نشره شيرا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أمس الإثنين، فإن مسؤولي مارسيليا أبلغوا نظراءهم في ميلان بعدم نيتهم تفعيل خيار الشراء. ما يعني أن بن ناصر سيعود إلى ناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة.

وكان متوسط الميدان الجزائري قد انضم إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وسط طموحات كبيرة بأن يكون إضافة قوية في مشروع الفريق المتجدد. لكن يبدو أن قرار النادي يعكس تقييمًا فنيًا أو ماليًا مختلفًا بعد انتهاء الموسم.

#OlympiqueMarseille have not triggered the option to buy (€12M + 3M as bonuses) to sign Ismael #Bennacer from #ACMilan. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/yQLU57yI7B

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2025