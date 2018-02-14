بالتفاصيل.. إبنة إطار بمجلس المحاسبة ووالدتها متورطتان في قضية الإعتداء على زوجة اللاعب “شافعي”

تفتح محكمة بئر مراد رايس يوم غد الخميس ملف زوجة اللاعب الدولي لاتحاد العاصمة “فاروق شافعي” بسبب وقوعها ضحية اعتداء.

خلال الصّائفة المنصرمة بحي حيدرة” على يد المتهمتين زوجة اللاعب الأولى “ب، ليديا” نجلة السّكريتير العام لمجلس المحاسبة.

والتي تشغل منصب مضيفة طيران بالجوية الجزائرية حاليا، إلى جانب والدتها ” ش.ح” 53 سنة إطار في وزارة الصحة.

وهي الحادثة التي تمّ تسجيلها في فيديوهات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”و” يوتوب” عشية الحادثة.

وتبيّن من خلال ملف القضية الذي تحوزه “النّهار أونلاين” على نسخة منه أن الوقائع انطلقت بموجب شكوى تقدمت بها الضحية “ب.كاميليا”.

زوجة اللاعب الدولي “شافعي فاروق ” أمام الأمن الحضري بحيدرة بتاريخ 13 أوت 2017.

مفادها تعرّضها للضرب والجرح العمدي متبوعا بالسب والتهديد، خلال تواجدها على مستوى شارع “سيدي يحي” بحيدرة” .

من قبل الزوجة الأولى للاعب المتهمة “ب،ليديا” ووالدتها المسماة “ش، ح”، مضيفة انه بتاريخ 13 أوت 2017 .

وفي حدود الساعة الرّابعة مساء بينما توقفت بسيارتها أمام محل بيع ملابس الأطفال بالشارع المذكور.

لاحظت المشتكى منهما بالقرب منها على متن سيارة من نوع “بولو” اللتان تعرفهما بحكم أن المسمّاة ” ب، ليديا”.

تعتبر الزوجة الأولى للاعب سوسطارة فاروق شافعي.

مردفة أنها وخلال انطلاقها بسيارتها، تفاجأت بالمتهمة “ليديا” تقترب منها، محاولة فتح باب السيارة الأيسر.

ولما وجدته مغلقا، بدأت تضرب النافذة بعنف طالبة منها النزول أوكسر الزجاج، مانعة إياها مغادرة المكان.

بعد محاصرتها بسيارتها، وفي تلك اللحظة نزلت الضحية من السيارة فتفاجأت بوالدة المتهمة “ش.حورية” تلحق بها.

وخلالها سألت الضحية “ليديا” عن سبب تعرّضها لها، فكان ردّها أن السّبب هو الرسائل النصية القصيرة التي أرسلتها لها.

وفي تلك اللحظة تهّجمت المتهمة ” ليديا” على الشاكية بأقبح عبارات السب والشتم ناعتة إياها “بسراقة الرجال”.

أمام الملأ أمّا والدتها “حورية” فخاطبتها قائلة لها “راكي يتمتي الطّفل وادّيتي الرّاجل واش تزيدي..”

ولم تكتف المتهمة عند هذا الحد بل راحت تعتدي على الطفلة التي كانت بسيارة ضحيتها، وعند إبعادها خوفا عليها من أي مكروه.

وجهت المتهمة ووالدتها ضربة للضحية على مستوى اليد، وهما يصرخان ويسبانها أمام الملأ بأقبح العبارات، وفي تلك الأثناء قام عدد من الحضور بتسجيلات فيديوهات ونشرها.

ويذكر من خلال الملف الحالي، أن المتهمة “ليديا” رزقت بطفل من اللاعب “شافعي”، وهي في خلاف معه

وصل لأروقة العدالة الأولى تتعلّق بالطلاق والثانية تخصّ إنكار النّسب وتسجيل غير قانوني للطّفل.