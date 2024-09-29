بالتفاصيل ..إعلان موعد طرح تذاكر مباراة شبيبة القبائل ومولوية الجزائر

كشفت مديرية الشباب والرياضة لولاية بتيزي وزو، اليوم الأحد، أنه سيتم بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر على مستوى الأكشاك.

كما قالت مديرية الشباب والرياضة أنه سيتم منح جمهور مولودية الجزائر 3300 تذكرة، 20000 تذكرة ستباع على مستوى شبابيك ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو و 6500 ستباع على مستوى بلدية عزازقة فيما ستباع 6500 تدكرة بقاعدة متعددة الرياضات بذراع الميزان.

وكشفت أن عملية بيع التذاكر ستنطلق يوم اللقاء بداية من الساعة 7:00 صباحا.

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