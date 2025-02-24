بالتفاصيل.. الجمارك تحجز سلعا مموّهة بأمتعة المعتمرين بمطار هواري بومدين

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك وفرقة تفتيش المسافرين بمطار هواري بومدين. من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من السلع ذات الصبغة التجارية. على متن رحلة قادمة من مطار جدة، والتي كانت تضم عددا من المعتمرين.

وحسب بيان لمضالح الجمارك، فقد حاول بعض المسافرين الآخرين التمويه والتظاهر بأنهم ضمن فوج المعتمرين. غير أن أعوان الجمارك وبناءً على المعلومات الدقيقة والاستغلال الفعّال لصور أجهزة الكشف بالأشعة (السكانير). نجحت الفرقة المتنقلة للجمارك وفرقة تفتيش المسافرين في عزل الحقائب المشبوهة بكل سلاسة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 719 هاتفًا نقالًا من مختلف العلامات، 103 حاسوبًا محمولًا، 212 ساعة يد، 957 سماعة أذن، 1834 مفتاح ذاكرة تخزين (USB) ، 971 مفتاح WiFi وأجهزة Modem، 1361 مزيلًا للعرق، 2487 وحدة من مستحضرات التجميل، 30 وحدة من المواد الطبية، 728 قطعة ملابس مختلفة، 5000 وحدة من الأغراض المتنوعة

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، فيما حظي المعتمرون بالاستقبال اللائق والاستفادة من كافة التسهيلات الخاصة بهذا النوع من الرحلات.

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