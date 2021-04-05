بالتفاصيل.. الحرب تشتعل بين نارين ونور والأخيرة تدخل المستشفى!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بالحرب الكلامية بين المؤثرتين الشهيرتين نور ستارز ونارين بيوتي.

وبدأ الأمر بمشاركة نارين فيديو عبر حسابها في إنستغرام وهي تبكي، وتهاجم نور ستارز.

وقالت نارين في الفيديو: “أنا أعرف أنك تتابعيني حاليا، أنت مريضة وخطيرة على المجتمع وفاشلة”.

وأضافت نارين: “قابلتك منذ يومين بالصالون وحكيتلك عن الخطط التي أريد أن أعملها للمستقبل، بعد يومين وجدت أنك نزلتي نفس الفكرة اللي ما كانت في بالك أصلاً “.

وتابعت: “أنا لن أندم لأنني قلت هذا، وأنت فاشلة وأصلاً مبين على شكلك إنك مكتئبة”.

لترد نور عليها سريعا، قائلة: “جات لعندي نارين بالصالون وبدأت تسألني عن خططي لشهر رمضان وأنا احكيلها وهي بتحكي”.

وأضافت نور: “أنا ما خبيت شي لإني صريحة وعمري ما جرحت حد بحياتي طول فترة شغلي”.

وتابعت نور: “أكبر دليل رفيقي الي حرمتيني منو سنين، جاء وحكى لي عنك وعن هوسك بي”.

مضيفة: “قلت أنني مكتئبة، لأنو أنا حكيتلك عم أحس بإكتئاب وأنا بدبي”.

ومن بعدها بساعات، تم تداول صُورة لنور من داخل المستشفى، حيث كانت ترقد على السرير وهي منهارة.

وعلى الرغم من أن المنافسة كانت خفية بينهما، كانت الفتاتان تقضيان الكثير من الوقت معاً أمام الكاميرات بشكل ودي.

وجاء ذلك، قبل أن ينقلب الأمر في ليلة واحدة وينتهي بسلسلة اتهامات متبادلة بين المؤثرتين الأكثر شهرة بالوطن العربي.

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