بالتفاصيل.. “السوبر” الإنجليزي سَادس تتويج لمحرز خلال مسيرته !!

يُواصل الدولي الجزائري رياض محرز، رسم مشوار كروي كبير وقد يصبح أفضل جزائري وعربي من حيث الإنجَازات الفردية والجماعية.

وهذا بَعد تتويجه بلقب “السوبر” الإنجليزي، اليوم الأحد، أمام نادي تشيلسي، ليلحقه بالتتويج بالبُطولة الإنجليزية الممتازة منذ سنتين.

ويعود أول لقب لمحرز موسم 2013/2014 عندما توّج ببُطولة الدرجة الاولى الإنجليزية “التشامبيون شيب” مع ليستر سيتي.

ليبصم بعدها على أفضل موسم له لحدّ الآن، بتحقيق لقب “البرمير ليغ” موسم 2015/2016، لأول مرَة في تاريخ ليستر سيتي.

لتتوالى التتوِيجات الفردية على إبن الجزائر، بداية من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز التي منحَها له الإتحاد المَحلي.

لتليها لقب أحسن لاعب في القارة السمراء في سنة 2016، وهذا على مرتين من الإذاعة البريطانية الـ”BBC” والإتحاد الإفريقي.