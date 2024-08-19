بالتفاصيل.. العثور على آثار أقدام ديناصور في أحد الشواطئ

أثناء سيرها على أحد شواطئ المملكة المتحدة، اكتشفت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالصدفة. آثار أقدام ديناصور عمرها مئات الملايين من السنين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وعثرت تيجان، البالغة من العمر 10 سنوات، على هذا الاكتشاف المفاجئ على شاطئ في بينارث، مقاطعة جلامورجان، ويلز.

وأثناء بحثها عن الحفريات، برفقة والدتها، رصدت التلميذة أخيرًا خمس آثار أقدام، يُعتقد أنها آثار كاميلوتيا. وهو نوع من الديناصورات تم اكتشافه في المملكة المتحدة ويبلغ عمره حوالي 201 إلى 205 مليون سنة.

وقالت تيجان لبي بي سي: “كنا نبحث فقط عما يمكن أن نجده، لكننا لم نعتقد أننا سنعثر على شيء مثير. لقد اكتشفنا أنها كانت عبارة عن ثقوب كبيرة تشبه آثار أقدام الديناصورات، لذلك التقطت أمي بعض الصور وأرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المتحف. وتبين أنها ديناصور طويل العنق. »

كما قالت سيندي هاولز، عالمة الحفريات من متحف كارديف، المتخصصة في هذا النوع من الديناصورات التي تم رصدها في المملكة المتحدة. “لدينا خمس آثار أقدام ونتحدث عن نصف متر إلى ثلاثة أرباع المتر بين كل واحدة منها”.

ويضيف الخبير الذي يخطط لكتابة تقرير: “لو كانت هذه الثقوب عشوائية لكنا حذرين. لكن بما أن لدينا قدم يسرى وقدم يمنى ثم يسرى وأخرى يمين… هناك مسافة ثابتة بينهما”.

وكانت الكاميلوتيا ديناصورات عاشبة، تمشي على أرجلها الأمامية وأطرافها الخلفية، حسب بي بي سي.

ويبلغ طول الكاميلوتيا حوالي 3 أمتار (10 أقدام) وطولها من 4 إلى 5 أمتار (13 إلى 16 قدمًا)”. وكان لها “رقبة طويلة نسبيًا وذيل طويل وتمشي على قدمين.

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أعلن المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي، أنه تم التعرف على نوع جديد من الديناصورات الطائرة في جزيرة اسكتلندية. بعد العثور على عظامها في صخرة منهارة قبل نحو 18 عاما.

وقال البروفيسور بول باريت، الباحث في المتحف، لصحيفة إندبندنت “هذه المنطقة من جزيرة سكاي. هي موقع ذو أهمية علمية خاصة. لذلك لم نتمكن من جمع العينات إلا من الصخور التي سقطت بشكل طبيعي على الشاطئ. أثناء الزحف على هذه الصخور لفحصها […]، لاحظنا ظهور بعض العظام”.

واستغرق فريق من الباحثين 18 عاما للتعرف على أجزاء الكتفين والأجنحة والساقين والعمود الفقري. التي عثر عليها في الحجر خلال رحلة إلى إلغول، في جنوب غرب الجزيرة الاسكتلندية، في عام 2006.

وبعد سنوات من إعداد الحفرية جسديًا باستخدام تقنيات مختلفة لكشف العظام بدقة دون إتلافها. تمكنوا من إثبات أنها نوع جديد تمامًا من الديناصورات، ابن عم الديناصورات الطائر.

Ceoptera evansae، سُميت من الكلمة الغيلية الاسكتلندية “cheo” التي تعني الضباب، والكلمة اللاتينية “ptera” (“الجناح”). يبلغ طول جناحيها حوالي 1.6 متر، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان اكتشاف هذا الزواحف، التي عاشت على الأرض قبل 168 إلى 166 مليون سنة، بمثابة “مفاجأة تامة”.