بالتفاصيل.. العثور على جثة “مير” مدفونة في حديقة منزل ابنه

تم العثور على رجل ميتًا مدفونًا في ممتلكات عمدة فريسني في فرنسا يوم أمس الثلاثاء 4 مارس في قرية يور.

وعلمت صحيفة “بي إف إم نورماندي” من مكتب المدعي العام في إيفرو أن الرجل “من المحتمل”. أن يكون رئيس البلدية ديدييه ديسان، وهو ما يؤكد المعلومات الواردة من باريس نورماندي.

وطلبت النيابة العامة، من أجهزة الدرك فتح تحقيق أولي في تهمة القتل العمد المشدد. للاشتباه في قتل رئيس البلدية على يد ابنه المولود عام 1996.

وأكدت النيابة العامة أنه تم العثور على الجثة خلال عمليات التفتيش التي أجريت صباح الاثنين. في العقار المجاور للمنزل الذي كان يسكنه الرجلان.

ومن المقرر أن يجري معهد الطب الشرعي في روان تشريحا للجثة اليوم الأربعاء للتأكد من هوية الضحية وسبب وفاته.

وتم القبض على المشتبه به ووضعه تحت الحراسة النظرية. وأضافت النيابة العامة أنه هو الذي أبلغ عن اختفاء والده المثير للقلق يوم السبت الماضي.