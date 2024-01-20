بالتفاصيل.. الفاف ترفع تقريرا أسود ضد حكم لقاء الخضر أمام بوركينافاسو

رفع الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف تقريرا أسودا ضد حكم مباراة الخضر و منتخب بوركينافاسو التي جرت اليوم السبت.

و تسبب حكم القمة الكروية الجزائرية و البوركينابية الجنوب إفريقي في أخطاء فاضحة، بعدما كان الجمهور الجزائري منشغلا في التعادل الذي حققه رفقاء المتألق بغداد بونجاح.

و كان نفس اللاعب بونجاح، قد مسك من قميصه أثناء إحدى المباريات. إلى جانب لقطة المهاجم ادم وناس، عندما لمست كرته يد المدافع. و حتى لقطة المهاجم عمورة.

كما رفض الحكم التنقل إلى غرفة الفار رغم الأخطاء الكارثية من قبل المدافعين البوركينابيين. وهي الأدلة التي اعتمدت عليها هيأة الرئيس وليد صادي، ضد الحكم المشتبه به.

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