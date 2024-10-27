بالتفاصيل.. الفاف تستدعي فايزر لحضور التربص المقبل

أعلن المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن بيتر نيماير عن تلقي اللاعب الجزائري الجنسية ميشل فايزر دعوة الفاف لحضور تربص شهر نوفمبر المقبل.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني العريق الذي نشر كلامه عبر الصفحة الرسمي للنادي “بالفعل تلقى فايزر الدعوة و سيسافر إلى الجزائر خلال فارة التوقف الدولي القادمة و سيلعب للمنتخب الوطني”.

وكان الظهير الأيمن الذي يملك نزعة هجومية كبيرة، قد استكمل كل شروط التحاقه بالمنتخب الوطني خاصة الإجراءات التي خصت تغيير جنسيته الرياضية وهو الذي عبر سابقا في عدد من المناسبات أن اختار تمثيل الجزائر.

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