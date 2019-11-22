بالتفاصيل.. “النهار أونلاين” تنشر حركة القضاة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء

تحصلت “النهار أونلاين” تفاصيل القرارات النهائية في طعون القضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء و التي سيتم إدراجها في حركة التحويلات النهائية

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار أونلاين فإن الحركة النهائية ضمت ثلاثة قضاة قضاة بمجلس قضاء وهران.

وشملت هذه الحركة كل من زيان حسينة مستشار بمجلس قضاء وهران تم تحويلها إلى مستشارة بمجلس قضاء سيدي بلعباس.

بالإضافة بلحول بوعلام قاضي بمحكمة وهران إلى قاضي بمحكمة معسكر.

ورفسي غنيمة قاضي بمحكمة وهران تم تحويلها إلى قاضي بمحكمة العطاف

أما بخصوص الحركة الداخلية الخاصة بمجلس قضاء وهران فقد شملت هي الأخرى ثلاثة قضاة على مستوى المجلس وهم كل من عزي عتيقة قاضي بمحكمة وهران إلى مستشار بمجلس قضاء وهران.

بن زيدان بن عدو قاضي بمحكمة وهران تم تحويله إلى وكيل جمهورية مساعد بمحكمة السانية.

أما بخصوص الحركة الخارجية بمجلس قضاء البيض فقد شملت هي الأخرى ثلاثة قضاة.

ويتعلق الأمر بكل من بن عودة محمد مستشار بمجلس قضاء البيض تم تحويله إلى نائب عام مساعد بمجلس قضاء بلعباس.

كما شملت الحركة أيضا فهيمة محرزي مستشارة بمجلس قضاء البيض تم تحويلها إلى إلى مستشار بمجلس قضاء تيسمسيلت.

كما تم تحويل عبد المجيد قرو قاضي بمجلس قضاء تيسمسيلت إلى قاضي بمحكمة تيسمسيلت.

وقفيما يخص الحركة الخارجية على مستوى مجلس قضاء تيبازة فقد شملت أبرعة قضاة وهم كل من:

لعمارة محمد صورية قاضية بمجلس قضاء حجوط تم تحويلها إلى قاضي بالمصالح الإدارية لمجلس قضاء الدولة.

كما شملت الحركة أيضا صادقي فهيمة قاضي بمجلس قضاء شراقة إلى منصب قاضي بمحكمة الأربعاء.

مستقاد كنزة قاضي بمحكمة شرشال تم تحويلها إلى قاضي بمحكمة الأربعاء.

أما بخصوص لعرج الطيب رئيس محكمة تيبازة فقد تم تحويله إلى مستشار بمجلس قضاء البيض.

كما تضمنت الحركة أيضا حركة داخلية على مستوى مجلس قضاء تيبازة بحد ذاته أين تم تحويل بونو محمد امين من وكيل جمهورية مساعد بمحكمة شراقة إلى قاضي بمحكمة شرشال.

وأما بخصوص مجلس قضاء برج بوعريريج فقد شملت الحركة فيه منصبا واحدا وهو منصب قاضي بمحكمة رأس الوادي،كانت تشرف عليه إرناثن داهية تم تحويلها إلى قاضي بمحكمة المنصورة.

اما فيما يخص الحركة الخارجية من مجلس قضاء بومرداس فقد شملت قاضي ومنصب واحد وهي قوعراب فاريزة وهي قاضي بمحكمة دلس تم تحويلها إلى منصب قاضي بمحكمة البليدة

وفيما يخص حركة القضاة الخارجية بمجلس قضاء تيسمسيلت فقد شملت ثلاثة قضاة وهم كل من حمزاوي محمد السابع مسشار بمجلس قضاء تيسمسيلت تم تحويله إلى منصب مستشار بمجلس قضاء الجزائري.

سوير نجيب مستشار بمجلس قضاء تيسمسسيلت تم تحويل لمستشار بمجلس قضاء سعيدة.

فاني فطيمة قاضي بمحكمة برج بونعامة تم تحويلها إلى منصب قاضي بمحكمة عين الحمام.

وفيما يخص الحركة الخارجية بمجلس قضاء بجاية فقد شملت أربعة مناصب وهم كل من

بكاري نور الدين مستشار بمجلس قضاء تيبازة تم تحويله إلى منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج

بن دعاس فيصل نائب عام مساعد بمجلس قضاء بجاية إلى نائب عام مساعد بمجلس قضاء برج بوعريريج

بن النيب بلقاسم مستشار بمجلس قضاء بجاية مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج

بلعمري ليلى قاضي بمحكمة بجاية تم تحويلها إلى قاضي بمحكمة العطاف

اما بخصوص الحركة الداخلية في مجلس قضاء بجاية فقد شملت اربعة مناصب وهي كل من:

فعوصي عبد الناصر نائب عام مساعد بمجلس قضاء بجاية تم تحويله إلى منصب مستشار بمجلس قضاء بجاية

لقدةعي اسماعيل مستشار بمجلس قضاء بجاية تم تحويله إلى منصب قاضي تحقيق بمحكمة أقبو

بلوقمون سمية وكيل جمهورية مساعد بمحكمة بجاية تم تحويلها غلى منصب قاضي بمحكمة بجاية

حسنات كمال وكيل جمهورية مساعد بمحكمة خراطة تم تحويله إلى وكيل جمهورية مساعد بمحكمة خراطة.

وشملت هذه الحركة منصبا داخليا واحدة بمجلس قضاء تمنراست وتضمن تحويل صوال مريم وكيل جمهورية مساعد بمحكمة تمنراست إلى قاضي بمحكمة تمنراست.

أما بخصوص الحركة في مجلس قضاء تبسة فقد شملت ثلاثة قضاة خارجين من المجلس وهم كل من

شريط حسين نائب عام مساعد بمجلس قضاء تبسة تم تحويله إلى منصب نائب عام مساعد بمجلس قضاء ميلة.

موصلي رانية تم تحويلها من قاضي بمحكمة العوينات إلى منصب قاضي بمحكمة المسيلة.

عمروسي سليمة تم تحويلها من منصب وكيل جمهورية مساعد بمحكمة الكويف تم تحويلها إلى قاضي بمحكمة الزناتي.

وتضمنت الحركة التي مست ملس قضاء بشار منصبا واحدا الضي كانت تشغله زايدي ليلة و التي تم تحويلها من منصب قاضب بمحكمة بشار إلى قاضي بمحكمة حاسي مسعود.