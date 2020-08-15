بالتفاصيل.. “النهار أونلاين” تنشر كيفية إعداد أسئلة البكالوريا

انطلقت أمس الأول الخميس فرقة متكونة من أساتذة ومفتشين في إعداد اسئلة البكالوريا المقرر تنظيمها بداية من 13 سبتمبر المقبل.

ويعمل الفريق طيلة 36 يوما كاملا بمعدل 12 ساعة في اليوم من أجل صياغة وطباعة الاسئلة الخاصة بتلاميذ البكالوريا .

هذا هو الفريق الذي سيقوم باعداد الاسئلة

ويتكون الفريق الخاص باعداد وطباعة أسئلة امتحان البكالوريا من أساتذة ومفتشين اضافة الى عمال من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حيث يتم عزلهم في معسكر لمدة 36 يوما كاملة أي إلى غاية آخر يوم من امتحان البكالوريا المقرر يوم 17 سبتمبر القادم .

وتتوفر في الأساتذة المعنيين بهذه العملية جملة من الشروط أهمها أن يكون الأستاذ من مدرّسي الأقسام النهائية إضافة إلى تمتعه بأقدمية لا تقل عن 10 سنوات، فضلا على حرصه على سرية المعلومات وعدم تسريبها مهما كلفه الأمر.

ويقوم هؤلاء الأساتذة باقتراح مواضيع الأسئلة حسب كل الشعب الموجودة وفي كل المواد ما عدا مادة التربية البدنية.

هذه هي شروط اعداد الاسئلة

يحرص الأساتذة المكلفون باعداد الاسئلة على العمل بالشروط الذي وضعها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتي تنص على أن الأسئلة التي توجه الى تلاميذ البكالوريا لن تكون منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية.

كما يتم الأخذ بعين الإعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات الماضية ويجب أن تكون من تاليف الأستاذ المكلف بذلك

ويقوم الأساتذة المعنيون بعد الانتهاء من صياغة الأسئلة، بإرسال المواضيع إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي يقوم بحفظها في مكان يسمى “بنك الانتظار”.

وبعدها يتم تشكيل لجان تتكون من أساتذة ومفتشين لدراسة المقترحات، حيث تتكون كل لجنة من 5 أساتذة يترأسهم مفتش أو مفتشين يقومون بدراسة المواضيع في كل مادة على حدى، وبعدها يتم جمع عدد المواضيع المقبولة.

تصليح المواضيع قبل اجراء القرعة

هذا و يمكن قبول أكثر من موضوع في كل مادة، فعلى سبيل المثال يمكن قبول 10 مواضيع في مادة الرياضيات أو مادة العلوم أو المواد الأخرى.

وفي هذه المرحلة، فإن المواضيع التي تجد فيها اللجنة المختصة عيوبا تحتاج إلى تصليح، يتم إعادة إرسالها للأستاذ الذي قام باقتراحها من أجل تعديل النقائص وإعادة إرسالها لضمها إلى قائمة المواضيع المتفق عليها.

يجب ان تكون الاسئلة ملائمة لمستوى التلميذ المتوسط

تحرص اللجنة المكلفة باعداد الاسئلة على ان تكون المواضيع التي كانت أسئلتها متوسطة نوعا ما تتوافق مع مستوى كل التلاميذ، إضافة إلى عدم خروج المواضيع عن البرنامج الدراسي للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

تحديد الاسئلة النهائية لباك 2020 بالقرعة

يتم القيام بعملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة، لأن عملية القرعة هي التي تحدد الموضوع، وبعد اختيار الموضوع بالقرعة وقبل طبعه، يقدم لمفتش المادة الذي يقوم بمراجعته ومراقبة مدى توافقه مع الدروس التي درسها التلميذ في القسم.

وبعد الاتفاق يتم طبع الأسئلة التي يمتحن فيها التلاميذ هذه السنة