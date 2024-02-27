بالتفاصيل.. “النهار أون لاين” ينشر قائمة الناجحين في التأهيل الجامعي

تحصل موقع “النهار أون لاين” حصريا على قائمة الناجحين في التأهيل الجامعي. المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

ويعتبر الأساتذة المحاضرون قسم “ب” المبينة ألقابهم وأسمائهم في القائمة، مؤهلين حسب الترتيب الاستحقاقي. للحصول على التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبتي أستاذ محاضر قسم “أ”، وأستاذ بحث قسم “أ”.

كما يكلف حسب القرار رقم 256، والذي تضمن الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة للحصول على التأهيل الجامعي، مدير الموارد البشرية ومديرو المؤسسات الجامعية والبحثية، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ القرار.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افتتحت هذه الدورة للترشح لنيل التأهيل الجامعي شهر جانفي الماضي. أين قدم الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب”، ملف ترشحهم عبر المنصة الرقمية ” بروغرس”.