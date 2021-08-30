بالتفاصيل.. انطلاق أكبر عملية تلقيح وطنية 4 سبتمبر المقبل

إلتقى اليوم الإثنين وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مع مدراء الصحة ومدراء المؤسسات الإستشفائية لولايات الوطن. عبر تقنية التحاضر عن بعد للوقوف على سير عملية التلقيح تزامنا مع الدخول الإجتماعي.

وكشف الوزير عن التحضير للإنطلاق في أكبر عملية تلقيح وطنية بداية من 4 سبتمبر المقبل. وذلك بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية وبالتنسيق مع الولاة ورؤساء البلديات.

وحسب الوزير، ترمي هذه العملية التي تدوم أسبوعا وتتزامن مع الدخول الاجتماعي إلى التمكن من تلقيح اكبر عدد من المواطنين. من خلال تجنيد كل مستخدمي قطاع الصحة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. على ان تستفيد كل الولايات من هذه العملية عبر خريطة صحية ستمس كافة مناطق الوطن. خاصة النائية وتلك الواقعة في مناطق الظل.

وأكد الوزير أن الـ11 من شهر سبتمبر أو ما سيطلق عليه إسم Big Day سيكون بمثابة تحدي حقيقي. نرمي من خلاله إلى التمكن من تلقيح اكبر عدد من المواطنين. كما سيتم خلاله تقييم حصيلة التلقيح خلال هذا اليوم المفتوح .

وتحدث الوزير عن توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية. التي ستبقى متواصلة إلى غاية الوصول إلى تلقيح أكبر نسبة من المواطنين.

وأكد على ضرورة المرافقة الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام سمعية ،بصرية ومسموعة لإنجاح العملية التي تعد الأكبر من نوعها.

وخلال حديثه، جدد الوزير التأكيد على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لضمان دخول إجتماعي آمن.

وأعلن الوزير عن الإستلام القريب لجرعات جديدة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 والمتمثلة في 5 ملايين جرعة. على أن تليها ثلاث دفعات أخرى مع نهاية السنة.