بالتفاصيل.. انطلاق رحلة البحث عن مدرب جديد لـ “الخضر”

انطلقت رحلة البحث عن الناخب الوطني لخلافة المدرب جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية اليوم بمقر الفاف بدالي براهيم.

وعقد أول اجتماع بين أعضاء اللجنة المكلفة باقتراح تعيين مدرب جديد للكتيبة الوطنية، بمقر الفاف.

وعرف اجتماع اليوم حضور عدد من الأعضاء أبرزهم سعدان و معوش ولعروم ومسلول وغيموز كما كان منتظرا، والذين يكونوا قد تناولوا القضية التي ينتظرها الجميع.

وقد يكون المكلفين باستقدام المدرب الجديد قد وضعوا قائمة مصغرة لعدد من المدربين فقط، دون الخروج بقرار نهائي الذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتواجد عدد من أسماء المدربين على طاولة رئيس الفاف وليد صادي، منهم مدربين بارزين في الساحة الكروية العالمية الذين سبق لهم تدريب عدد من المنتخبات في إفريقيا.

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