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الرياضة

بالتفاصيل.. بلماضي يعلن استقالته من تدريب الخضر ويودع اللاعبين

بقلم عزيز طالبي
بالتفاصيل.. بلماضي يعلن استقالته من تدريب الخضر ويودع اللاعبين
بلماضي
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أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن استقالته من العارضة الفنية لـ “الخضر” عقب الإقصاء من الكان.

و كشف موقع “اونز مونديال” الفرنسي إلى جانب موقع “أر أم سي” عن استقالة بلماضي التي اخبر عنها اللاعبين في غرف تغيير الملابس.

كما نقلت المصادر، أن جمال بلماضي وضح كل التفاصيل الكبيرة و الصغيرة للاعبين، حيث تبادل أطراف الحديث مع كل واحد أبرزهم القائد رياض محرز.

و ينتظر الجمهور الجزائري أن يرسم بلماضي استقالته على الورق لدى حلوله بأرض الوطن بداية من يوم غد.

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