بالتفاصيل.. بن ناصر إلى أولمبيك مارسيليا على شكل إعارة

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في توصل أولمبيك مارسيليا إلى اتفاق شفهي مع ميلان، بشأن ضم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وقال فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إنه جرى الاتفاق انتقاتل نجم الخُضر على شكل إعارة بقيمة مليون يورو. بالإضافة إلى بند خيار الشراء بقيمة 12 مليون يورو غير إلزامي. مع 3 مليون يورو متغيرات.

إلى جانب ذلك، أكد الصحفي الإيطالي أن بن ناصر يريد بشدة الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا بعد اتفاقه مع المسؤولين في نادي ميلان الإيطالي.

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