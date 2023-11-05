بالتفاصيل: تجديد المنحة الجامعية.. كيفية التسجيل والوثائق المطلوبة

إنطلقت عمليات تجديد المنحة الدراسية بالنسبة للطلبة القدامى، عبر منصة بروغرس، في إطار سياسة صفر ورق التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولم يستطع العديد من الطلبة القدامى الولوج إلى المنصة التي شهدت تسجيلات المنحة بالنسبة للطلبة الجدد.

وحسب التحديثات الأخيرة للوزارة، يستطيع الطلبة القدامى التسجيل في نفس المنصة التي سجل فيها الطلبة الجدد، وكل حساباتهم أصبحت مفعلة حاليا.

وفيما يلي الطريقة التفصيلية والوثائق المطلوبة للتجديد في المنحة الجامعية 2024/2023.

أولا: الدخول إلى الموقع:

https://progres.mesrs.dz/eminha/login.xhtml

ما على الطالب سوى وضع سنة البكالوريا وبعدها مباشرة رقم شهادة البكالوريا في إسم المستخدم. أما كلمة السر فتتمثل في تاريخ ميلاد الطلبة على النحو التالي كمثال: 04101995 بالنسبة لطالب تاريخ ميلاده 4 أكتوبر 1995.

وعند ذلك تجد الواجهة التالية:

وما على الطالب سوى الولوج إلى خانة: طلب المنحة على اليسار إلى الأعلى.

وعند الدخول إلى التسجيل في المنحة، تجد خانتين:

الخانة الأولى: تتعلق بالمعلومات الشخصية للطالب، أين تضع رقم الحساب البريدي والمفتاح وحالة الأم والأب. هل هما على قيد الحياة ومهنتهما وتفاصيل أخرى.

الخانة الثانية: يتم إدخال الوثائق وتكون كلها على شكل pdf، وتتمثل فيما يلي:

صك بريدي مشطوب، وشهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي بالنسبة للمترشح الحر وطلبة الماستر. وشهادة تسجيل موسم 2022/2024، وكشف نقاط السنة السابقة.

بالإضافة إلى كشف الراتب السنوي للأب والأم في حالة الوالدين موظفين. وكشف الدخل السنوي للأب والأم في الصندوق الوطني للتقاعد في حالة الوالدين متقاعدين. وكذا جدول الضرائب، في حالة الأم والأب تاجرين.

وكذا شهادة الطلاق في حالة الوالدين مطلقين، وشهادة الوفاة في حالة الأبوين متوفيين.

وعند التأكد من كل هذه الخطوات وتحميل كل الوثائق، يتم حفظ البيانات.

وبهذه الطريقة تكون جددت المنحة وتستطيع الإستفادة منها، حيث أصبحت تُصب شهريا بحسابات الطلبة، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمبلغ 2000 دج.