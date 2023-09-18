بالتفاصيل.. تحديث رئيسي لتأشيرة شنغن

كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن مبادرة الرقمنة التي قد تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمعالجة تأشيرة شنغن.

قد تصبح فترة الانتظار الطويلة والشاقة للحصول على تأشيرات شنغن شيئًا من الماضي قريبًا، وذلك بفضل مبادرة الرقمنة.

وكشفت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي. أن هذا التغيير الوشيك سيكون له “تأثير كبير” على أوقات معالجة التأشيرة.

ما هو التحديث؟

في الوقت الحاضر، يتحمل المتقدمون وقت انتظار يبلغ متوسطه حوالي 15 يوم عمل. حتى تتم معالجة طلبات تأشيرة شنغن الخاصة بهم.

وكشف هيبر حسب موقع hotelier أن عملية التقديم بأكملها ستنتقل إلى المجال الرقمي.

ويشمل ذلك إصدار التأشيرة نفسها، مما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى تقديم المستندات المادية.

كما تهدف هذه الرقمنة إلى تخفيف العبء الإداري المرتبط بإدارة الطلبات الورقية وإلصاق ملصقات التأشيرات.

ماذا بعد؟

وقد التزمت المفوضية الأوروبية بحملة الرقمنة هذه في جوان الماضي كجزء من جهد أوسع “لتحديث وتبسيط ومواءمة”. إجراءات التأشيرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن.

ويشمل هذا التحول رقمنة كل من ملصق التأشيرة وعملية تقديم الطلب من خلال إنشاء منصة الاتحاد الأوروبي لطلب التأشيرة .عبر الإنترنت. وبالتالي، لن يكون المتقدمون ملزمين بعد الآن بالتخلي عن جوازات سفرهم في القنصليات أو مراكز طلب التأشيرة.

كما أشارت المفوضية إلى أن هذا التحول الرقمي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025.