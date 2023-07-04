بالتفاصيل.. تدهور حالة الشاب الجزائري الذي كان يرافق نائل خلال مقتله

كشف الإعلام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تدهور حالة الشاب فؤاد جزائري الأصل. والذي كان يرافق نائل خلال وقوع حادث مقتله من طرف شرطي الثلاثاء الماضي.

وبحسب محاميه، فإن فؤاد ، المرافق الثالث في سيارة نائل، “سيء للغاية ويشاهد الفيديو مرارا وتكرارا”.

وقالت محاميه، أنا كارين نوبلينسكي، صباح الثلاثاء على موقع BFMTV، إن فؤاد، ” في حال سيء للغاية”. حيث كان الشاب، وهو قاصر ، حاضرا في السيارة عندما قتل “صديقه” برصاص الشرطة في نانتير يوم 27 جوان.

وأوضح محاميه: “إنه يتساءل كل يوم كيف سيتمكن من النهوض”. ووفقا لها، فإن الشاب “يشاهد الفيديو بشكل متكرر” في محاولة لفهم “ما كان يمكن أن يحدث يوم الثلاثاء الماضي”.

وتقول كارين نوبلينسكي: “لديه صور مرعبة حقًا للحقائق، لا سيما معاناة نائل. سيتعين عليه إعادة بناء نفسه مع قصة الحياة هذه هناك ، وعائلته أيضًا”.

وخلال جلسة الاستماع من قبل المحققين يوم الاثنين ، أكد الراكب الثالث ، الجالس في جانب الراكب الأمامي. أن أحد ضباط الشرطة قال “سأطلق رصاصة في رأسك”.

كما قال محامي فؤاد الذي يأمل في “حقيقة قضائية” إن شكوى عنف طوعي. سترفع في الأيام المقبلة إلى مكتب المدعي العام في نانتير.

وقال المحامي: “لقد تركنا مع الصور ، مقطع فيديو شاهده ملايين الأشخاص. يشاهده موكلي كل يوم وهو يتساءل كيف ستكون هذه القصة جزءًا من قصة حياته”.

وتابعت أنا كارين نوبلينسكي أن الفيديو ، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، “دليل على أن الحقيقة القضائية في هذه القضية لا يمكن إخفاءها بأي شكل من الأشكال”.