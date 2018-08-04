بالتفاصيل.. توزيع 30 ألف مسكن في 20 أوت المقبل

وزارة السكن شددت على إتمام أشغال التهيئة الخارجية في الولايات الجنوبية

العملية سترافقها عملية توزيع أراضي لبناء السكن الريفي

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإطلاق عملية ضخمة لتوزيع أزيد من 30 ألف وحدة سكنية على مستوى 40 ولاية، حيث ستشمل هذه العملية مختلف الصيغ السكنية بما فيها المساكن العمومية الإيجارية ومساكن «عدل» والترقوي العمومي، بالإضافة إلى مساكن الترقوي المدعم، المسجلة ضمن البرنامج القديم، كما سترافق هذه العملية عملية أخرى ضخمة لتوزيع للأراضي المسجلة في إطار البناء الريفي في المدن الجنوبية والداخلية.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار»، بأن عدد المساكن التي سيتم توزيعها بصورة نهائية بمناسبة الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام وهجوم الشمال القسنطيني المصادفة لـ20 أوت المقبل، هي 30 ألف وحدة سكنية.

حيث ستشمل عملية التوزيع الضخمة المقرر إجراؤها بعد أسبوعين، 40 ولاية، من بينها الـ11 ولاية جنوبية، على غرار ورڤلة وتمنراست الأغواط وتندوف، بالإضافة إلى غرداية وإليزي وأدرار والنعامة، حيث سيتم توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية على مستوى هذه الولايات، من بينها مساكن الريفي وقطع أراضي ومساكن «عدل» 2 ومساكن العمومي الإيجاري.

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، بأن وزارة السكن قد أعطت تعليمات استعجالية لدواويين الترقية والتسيير العقاري على مستوى ولاية الجنوب، من أجل تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية على مستوى العديد من المساكن الجاهزة التي تنتظر الضوء الأخضر للتسليم، بسبب تأخر أشغال التهيئة الخارجية.

حيث دعت وزارة السكن مصالحها على مستوى الولايات الجنوبية، إلى تحضير «كوطة» من هذه المساكن للتوزيع في 20 أوت المقبل، و«كوطة» أخرى من المساكن للتوزيع خلال الفاتح من شهر نوفمبر على أقصى تقدير.

وفي سياق ذي صلة، سيتم توزيع ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية بالجزائر العاصمة، من برنامج «عدل» 1 أغلبها في مدينة سيدي عبد الله وبوينان، بالإضافة إلى ألفي وحدة سكنية بصيغة الاجتماعية التساهمي والعمومي الإيجاري.

كما أن كل من مدن عنابة ووهران وقسنطينة وسطيف، ستستفيد هي الأخرى من عملية التوزيع المقبلة، خاصة فيما تعلق ببرنامج «عدل» 1 والترقوي المدعم المسجلة ضمن البرنامج القديم.