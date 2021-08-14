بالتفاصيل.. توقيف المتسبب في حريق غابة الرندة بعنابة

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسرايدي في عنابة، من توقيف شخص بتهمة إشعال النيران بأحراش غابية، ما تسبب بنشوب حريق في غابة الرندة ببلدية سرايدي، مخلفا إتلاف أكثر من نصف هكتار من أشجار البلوط والفلين.

وتعود تفاصيل القضية، حسب بيان لذات الهيئة، إلى مباشرة الفرقة لتحريات لمعرفة المتسبب بالحريق، أين تم التوصل إلى الفاعل الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسمى “ك.ع”، والبالغ من العمر 80 سنة والذي أثبتت التحريات أنه تسبب بغير قصد في حريق باضرامه النار مما أدى إلى اتلاف أشجار غابية.

وحسب ذات البيان، تم تقديم الشخص المشكوك فيه أمام السلطات القضائية بعد انجاز ملف قضائي ضده وتأسس إدارة الغابات، حيث حول ملف القضية إلى المثول الفوري وتأجيل الجلسة مع الايداع.