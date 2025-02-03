بالتفاصيل.. توقيف شاب يحترف تحطيم وسرقة المركبات من أمام المساجد

تمكن الأمن الحضري السابع بأمن ولاية سوق أهراس من توقيف عشريني يحترف في تحطيم والسرقة من داخل المركبات المركونة لا سيما تلك المتوقفة أمام المساجد.

وحسب أمن ولاية سوق اهراس، فقد راح أكثر من 7 أشخاص ضحية لعمليات السرقة التي اقترفها المشتبه فيه. والتي إستهدفت مركباتهم وطالت أغراضهم التي كانت بداخلها.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، قدم المشتبه فيه أمام نيابة محمكة سوق أهراس، أين صدر في حقه أمر إيداع.