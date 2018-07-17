بالتفاصيل.. حركة واسعة في سلك الجمارك

أجرى المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، حركة واسعة في سلك الجمارك، مسّت عددا هاما من المناصب، أغلبها من الإطارات، على غرار نواب مديرين بالمديريات الجهوية للجمارك، وكذا مفتشين رئيسيين على مستوى العديد من الولايات، خاصة قسنطينة والجزائر العاصمة وتيزي وزو وسطيف وتلمسان.

وأقر المدير العام للجمارك هذه الحركة الواسعة قصد إعطاء نفس جديد للعمل الجمركي في مختلف المصالح وعلى مستوى العديد من المديريات الجهوية، لضمان ديناميكية عمل تتماشى مع تطور أساليب التهريب التي يستعملها المافيا، خاصة بعد لجوئهم إلى استعمال الخط الأخضر من أجل تهريب مختلف الممنوعات، وهي المعطيات التي كشفت عنها المديرية العام خلال الأيام القليلة الماضية. إلى ذلك، شملت عملية التحويل أو تغيير المناصب، 24 إطارا في مختلف المديريات الجهوية وأقسام الجمارك، في أكثر من ولاية، على رأسها تلمسان والجزائر العاصمة وقسنطية وسطيف وتيزي وزو وعنابة، وهي الولاية التي تعرف حركية كبيرة من خلال عمليات الاستيراد والتصدير. وشملت التغييرات نواب 5 مديرين جهويين وهم، برقلة عبلة نائب مديرة المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك في قسنطينة، بركسي محمد الأمين نائب مدير الإدارة والوسائل بالمديرية الجهوية الجزائر -خارجي-، مهنة جمال الدين نائب مدير الإدارة والوسائل بالمديرة الجهوية للجمارك في سطيف، خياري سفيان نائب مدير المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك في سطيف، بن حسين نور الدين نائب مدير الإدارة والوسائل بالمديرية الجهوية لولاية عنابة. كما مست رؤساء المصالح على رأسهم، رحيمي عمار رئيس مصلحة للجمارك مكلف بالمراقبة في البليدة، طبيب مولدي رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للجمارك في قسنطينة. كما ضمت التحويلات عددا من المفتشين الرئيسيين للجمارك، بينهم قصوري فاروق نور الدين مفتش رئيسي في العاصمة، بلقندوز هواري مفتش رئيسي للجمارك في بومرداس، عواس محند مفتش رئيسي للجمارك في تيزي وزو، معوج عبد الحميد مفتش رئيس للجمارك في تلمسان، براهيم محمد مفتش رئيسي للجمارك في الغازوات، فؤاد يزيد مفتش رئيسي للجمارك في البليدة، إبراهيم بن سالم مفتش رئيسي للجمارك في تيبازة، قرزو الطاهر مفتش رئيسي للجمارك في ولاية بجاية، محزم عبد الفتاح مفتش رئيسي للجمارك في ولاية قسنطينة، بلحتري نبيل مفتش رئيسي للجمارك في سكيكدة، شني مراد مفتش رئيسي للجمارك في بسكرة، عبد العزيز محمد لمين مفتش رئيسي للجمارك في باتنة، بن زادي نور الدين مفتش رئيسي للجمارك في سوق أهراس، بن جلول بدر الدين مفتش رئيسي للجمارك في الطارف، بوحفص عادل مفتش رئيسي للجمارك في سطيف، زغود حمزة مفتش رئيسي للجمارك في برج بوعريريج، حيمر حسان مفتش رئيسي للجمارك في حاسي مسعود. وسيستلم هؤلاء قررات تنصيبهم في مناصبهم الجديدة في أقرب الآجال للشروع في العمل وفقا للبرنامج الذي سطرته المديرية العامة للجمارك.