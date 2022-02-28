بالتفاصيل.. دافع عن شاب مظلوم فحاولوا قتله بشاقور وتعرض لعاهة مستديمة

فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، قضية جزائية تضمنت وقائع ذات طابع جنائي، حيث حاول أفراد عصابة قتل رب أسرة بشاقور ليتعرض لعاهة مستديمة.

ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي “د.بلال” المكنى “كوكو”، و”ع.حمزة” المكنى “القمري”، والمدعو “ب.سمير” من ذوي السوابق العدلية. لمحاولتهم قتل رب أسرة على الطريقة البوليسية. وذلك بسبب تدخله لنهي أحد المتهمين المدعو “د.بلال” عن ضرب أحد الشبان، لشعوره بالظلم اتجاهه.

كما تعرض الضحية “أ.حسن” المكنى “زنوبة” إلى اعتداء بواسطة شاقور كاد أن يكلمه حياته لولا تدخل بعض القاطنين بالحي. كلفه عاهة مستديمة على مستوى يده اليمنى، وعجزا طبيا مؤقتا لمدة 45 يوما.

حيث تعرض إلى ضربات متفرقة بجسده بواسطة شاقور من طرف المتهم “ع.حمزة” المكنى “القمري”. أصيب جراءها باصابات بليغة على مستوى الرأس، والظهر خلف جهة القلب. أما أخطرها كانت على مستوى اليد لتقطع الأعصاب. والتي يرتقب أن يخضع على اثرها إلى عملية جراحية معقدة في قادم الأيام.

تفاصيل القضية شاقور

وتعود وقائع القضية انطلقت من خلال شكوى تقدم بها الضحية “أ.أحسن” المكنى “زنوبة” أمام مصالح الأمن. بخصوص محاولة القتل تعرض لها من طرف المتهمين “د.بلال” المكنى “كوكو”. و”ب.سمير” والمسمى “ل.حمزة” المكنى “القمري”.

كما أفاد بأنه بيوم الخميس 25 ديسمبر 2021، في حدود الساعة الرابعة مساءا، خلال تواجده بالسوق اليومي لحي 8 ماي 45. لمح المسمى “بلال” وهو يصفع أحد الشبان من أبناء الحي. فتدخل طالبا منه الكف عن تصرفاته، وفي تلك الأثناء استجاب لطلبه وغادر المكان.

وأضاف الشاكي أنه وفي اليوم الموالي وهو بصدد شراء كيس لبن من حي سيدي امحمد بباب الزوار، على متن دراجته النارية. كما أنه وبمجرد خروجه من المحل، شاهد المسمى “ل.حمزة” وهو يقود دراجته النارية. فخرج بها بغتتة من خلف المحل وهي تسير إلى الخلف فاصطدمت به مباشرة.

كما قام المسمى “د.بلال” المكنى “كوكو” بالاعتداء عليه ضربا بواسطة شاقور على مستوى الرأس والظهر خلف جهة القلب. ولان الضربات كانت عنيفة سقط أرضا، ما جعل بعض المواطنين يتمكنون من جذب المتهم “بلال” إلى الخلف. كما شاهد وقتها المسمى “ب.سمير” ينطلق بدراجته النارية إلى وجهة مجهولة.

كما أفاد الضحية في شكواه أنه وبينما كان ساقطا على الأرض. نزل “ل.حمزة” المكنى “القمري” من المركبة متوجها اليه حاملا بيده ساطور. وبمجرد الاقتراب منه وجه له ضربة إلى الوجه، فقام حماية نفسه بيده خوفا من إصابته فاستقرت الضربة على مستوى اليد، والرأس والظهر. ولم يكتف “حمزة ” عند هذا الحد، بل وجه له صعقة بواسطة مسدس كهربائي على مستوى رجله اليوم، أصيب من جرائها بشلل تام.

أبناء الحي يتدخلون وينقذون الضحية من موت محقق

ومن هول الجريمة تدخل البعض من أبناء الحي وبدؤوا يرشقونهم بالحجارة الى أن غادروا المكان. في نفس الوقت تدخل أحد الأشخاص لأجل اسعافه باصطحابه إلى بيته العائلي لأجل وقف النزيف الدموي. قبل أن يتكفل أحد الجيران بنقله إلى مستشفى سليم زميرلي، لتقديم الاسعافات الأولية.

كما تم اخضاعه إلى تقطيب الجرحين ب 21 غرزة على مستوى الظهر، و18 غرزة على المستوى اليد اليسرى. كما تبين أن الإصابة بليغة وخطيرة كانت على مستوى اليد اليمنى بسبب تقطع الاعصاب. بحيث تم تقطيب الجرح ب29 غرزة.

المتهمون الثلاث “د.بلال” و”ع.حمزة” ، “أ.حسين” وبعد توقيفهم وسماعهم في محاضر رسمية. تم إحالتهم على المحاكمة أمام هيئةالمحكمة، لمتابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار. محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح أبيض محظور “ساطور”. سرقة دراجة نارية، حيازة وحمل أسلحة محظورة من الصنف السادس.

وخلال مواجهة القاضي لهم بالوقائع التي ارتكبوها في حق الضحية. حاول كل متهم التهرب من المسؤولية الجزائية بإنكار ما وجه إليه.

من جهته دفاع الضحية، وخلال مرافعتها شددت أمام هيىة المحكمة بأن ملف الحال لا يكتسي طابعا جزائيا. والأجدر إعادة تكييف الوقائع إلى جناية محاولة القتل العمدي. مستندة إلى صور وشهادات طبية تثبت حجم الضرر الذي تعرض لها موكلها. الذي كاد أن يفارق الحياة، على يد الجناة الذين عقدوا العزم على قتله عن سبق إصرار وترصد. لتلتمس الدفاع من المحكمة تعيين خيير لتقدير نسبة الضرر، وتعويضا ماليا بقيمة 3 مليون دج بالتضامن.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض على المتهم الرابع المتواجد في حالة فرار.

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